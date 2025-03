Gewaardeerd ex-assistent geeft zijn mening over titelstrijd en heeft duidelijke voorkeur voor wie kampioen moet worden

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Peter Balette, vooral bekend als assistent van KAA Gent werkte ook nog voor KRC Genk. Voor de start van de play-offs deelt hij zijn visie op de kansen van zijn ex-clubs AA Gent, KRC Genk en Club Brugge. "Om twee redenen gun ik Racing Genk de titel."

Volgens Balette is de eerste wedstrijd van de play-offs cruciaal. Racing Genk begint als leider en zal onder druk staan. “Je hebt bij deze nieuwe start een goeie flow nodig en daarom is die eerste match superbelangrijk", klinkt het in HBvL.

Hij looft de sterke groepssfeer bij Genk. “Een heel goeie coach, met wie ik vorig seizoen na matchen tegen STVV graag bijpraatte. Hij maakte veel spelers beter en creëerde vooral een ijzersterke kleedkamer.” Dat uit zich volgens hem in de manier waarop de ploeg samen viert na een doelpunt.

Balette ziet Genk als favoriet voor de titel, mede omdat ze hem twee jaar geleden nipt misliepen. “Ik gun Racing Genk de titel. Omdat ze hem toen al verdienden, maar in de laatste minuut door de vingers zagen glippen.”

Daarnaast ziet hij een Genkse titel als iets positiefs voor het Belgisch voetbal. “De kloof met de rest dreigt ongezond groot te worden als Club Brugge elk jaar kampioen wordt.”

Hoewel hij respect heeft voor de successen van Club, hoopt hij dat er variatie blijft in de kampioenen. “Ik heb enorm veel respect voor wat men daar al jaren neerzet, maar een nieuwe kampioen zou de competitie ten goede komen.”