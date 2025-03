Heeft het plan van Argentijnse topclub kans op slagen? "We zullen zien of Kevin De Bruyne voor twintig miljoen euro bij ons wil komen voetballen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De toekomst van Kevin De Bruyne is momenteel gloeiend actueel. Manchester City heeft de Rode Duivel een project voorgeschoteld. Maar komt er ook een héél verrassende aanbieding?

We schreven eerder al dat de meest concrete optie voor Kevin De Bruyne… een contracverlenging bij Manchester City is. Al willen The Citizens een specifiek project aan de Rode Duivel verkopen.

De Bruyne kan nog één of twee seizoenen - de prestaties van volgend seizoen zijn doorslaggevend - bij Manchester City voetballen om vervolgens naar New York City FC te verkassen. Op die manier kan KDB de laatste seizoenen van zijn carrière in de Verenigde Staten doorbrengen.

Kevin De Bruyne zal de problemen van CA River Plate oplossen én ons kampioen maken

Al komt Carlos Morete met een ander plan op de proppen. "CA River Plate moét een poging doen om De Bruyne binnen te halen", verrast het clubicoon van Los Millionarios in de Argentijnse media."

"De Bruyne zal al onze problemen oplossen én ons kampioen maken", is de voormalige spits overtuigd. "Bovendien kan hij gratis weg bij Manchester City. Doe hem een aanbieding van twintig miljoen euro en dan zien we wel of hij wil komen."

Heeft het plan kans op slagen?

Een doldwaas idee of eentje met kans op slagen? Ons lijkt het dat De Bruyne eerder aan eerstgenoemde optie denkt. Al is niet geschoten natuurlijk altijd mis…