Club Brugge-spits Ferran Jutgla spreekt klare taal: "Ik vind het niet rechtvaardig voor KRC Genk"

Na volgend seizoen zullen de play-offs verdwijnen in de Jupiler Pro League. Club Brugge-spits Ferran Jutgla was er duidelijk nooit fan van.

Er is onlangs heel wat te doen geweest over het nieuwe competitieformat. Er werd besloten om terug te gaan naar een competitie met 18 ploegen, zonder play-offs.

Sommigen zijn grote fan van het systeem waar we nu al langere tijd mee werken, anderen zijn tegen. Ferran Jutgla is er in ieder geval héél duidelijk over.

"Ik vind dat het niet eerlijk is om zo een kampioenschap te beslissen", zei hij bij DAZN. "Het zou zo moeten zijn dat de beste van de competitie diegene is die het meest regelmatig was en met de play-offs is dat niet het geval."

"Maar als ik eerlijk ben, vind ik het niet rechtvaardig voor Genk dit jaar, en voor Union vorig jaar", gaat de spits van Club Brugge verder. "Ze nemen punten van je voorsprong af, terwijl je in een reguliere competitie buiten schot bent."

"Maar zo is het nu eenmaal en voor ons was het een goede zaak, maar ik vind het niet oké. Mochten wij in de andere situatie zitten zouden we ook denken: 'dit is niet juist'. Maar iedereen kent de regels van in het begin", besluit hij.