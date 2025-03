De ziekenboeg zit goed vol, maar Anderlecht krijgt toch zeer goed blessurenieuws te horen vlak voor de play-offs

Anderlecht zit met en volle ziekenboeg, wat paars-wit wel kan missen vlak voor de play-offs. Toch is er goed nieuws over Killian Sardella.

Anderlecht moet de play-offs aanvatten zonder een aantal belangrijke spelers. Kasper Dolberg en Yari Verschaeren zullen zondag nog niet klaar zijn om de topper tegen Club Brugge te spelen.

Verder lijkt het er ook op dat Jan Vertonghen niet in actie zal komen. Hij kondigde onlangs aan dat hij na dit seizoen zal stoppen als voetballer, maar dat wil dus niet zeggen dat paars-wit plots risico's met hem zal nemen.

Tristan Degreef zit ook nog met een lastige blessure en dat is er nog Killian Sardella die op training een spierscheur opliep. Er was sprake van een afwezigheid van acht weken.

Dat betekende dan praktisch ook het einde van zijn seizoen, maar er is goed nieuws. Volgens Het Nieuwsblad verloopt de revalidatie goed bij de verdediger.

Aan de bekerfinale wordt nog niet gedacht, maar er is hoop dat Sardella in mei nog in actie kan komen. Ook hier wil de club geen risico's nemen en geen druk opleggen, het blijft dus afwachten.