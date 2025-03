"Dat ga ik hem nooit vergeven": Johan Boskamp wil nog wat kwijt over afscheid van Jan Vertonghen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Jan Vertonghen kondigde deze week zijn afscheid aan. Hij zal na dit seizoen stoppen met voetballen, en daar wou Johan Boskamp nog wat over kwijt.

Jan Vertonghen is bezig aan de laatste weken van zijn spelerscarrière. De centrale verdediger kondigde deze week zijn afscheid aan, zo kan hij dan toch wat meer tijd doorbrengen met zijn familie.

Alleen heeft hij voorlopig nog niet te veel kunnen genieten van zijn laatste seizoen als prof. Vertonghen was lange tijd geblesseerd aan de achillespezen.

Hij speelde de laatste wedstrijd van het reguliere seizoen tegen Cercle Brugge, maar tegen Club Brugge zal hij er zondag weer niet bij zijn. Johan Boskamp wou nog wat kwijt over hem.

"Hopelijk voor Jantje kan hij zijn laatste weken nog wat glans geven. Want voor de rest heeft hij er toch een rotjaar opzitten. Maar als je kijkt naar wat hij allemaal gepresteerd heeft, dan gaat hij toch de geschiedenis in als een heel grote meneer in het Belgisch voetbal", zei hij bij het Belang van Limburg.

Maar één ding zal Boskamp als Feyenoord-supporter nooit vergeten. "Ook al heeft ie me ooit kakkerlak genoemd. Alleen dat ga ik hem nooit vergeven."