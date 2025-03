Franky Van der Elst ziet ook deze twee Belgische topclubs afhaken in de titelrace

De Champions' Play-offs gaan van start met twee grote titelfavorieten, Genk en Club Brugge. Franky Van der Elst ziet de rest niet meer meedoen.

Dit weekend worden de Champions' Play-offs op gang getrapt. Union speelt zaterdag al tegen Antwerp, Club Brugge ontvangt Anderlecht op zondag en later op de dag neemt Genk het thuis op tegen KAA Gent.

KRC Genk en Club Brugge lijken de grootste kanshebbers te zijn. Enkele weken geleden werd er nog over Union SG gepraat, maar na de nederlaag tegen Genk, waar het kansloos was, is dat toch geminderd.

"Als het een goeie start kent kan het nog wel druk zetten, maar Union kampioen? Nee, dat zie ik niet gebeuren", zegt Franky Van der Elst bij Het Nieuwsblad. "Het moet 6,5 punt goedmaken en in mijn hoofd is de limiet zes punten."

"Dat zeg ik al jaren en daar wijk ik niet van af. Zelfs al heeft Club vorig seizoen wonderen verricht door een kloof van 9,5 punt te dichten", gaat hij verder. Ook Anderlecht moet niet op een titel hopen volgens hem.

"Ik denk dat ze zich daar vooral zullen richten op de bekerfinale, want ze willen per se een prijs. Het was voor mij wel een verrassing dat ze Hasi nog hebben aangesteld, moet ik zeggen, zo kort na zijn ontslag in Mechelen. Maar goed, hij zal er wel wat vuur en agressiviteit in krijgen, zeker? Voor David Hubert daarentegen was zijn ontslag een zeer harde noot om te kraken. Ik kan perfect begrijpen dat hij gedegouteerd is, maar ja, de voetbalwereld…", besluit Van der Elst.