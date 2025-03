Genk-speler Zakaria El Ouahdi is er zeker van: "Dan kunnen we de titel pakken"

KRC Genk gaat vol voor zijn vijfde landstitel. Zakaria El Ouahdi heeft in ieder geval al zin in de play-offs.

KRC Genk speelt zondagavond in eigen huis tegen KAA Gent. Om 18u30 worden hun play-offs afgetrapt. Het is geen geheim meer dat ze bij Racing Genk echt vol voor een nieuwe titel willen gaan.

"We geloven er echt in", bevestigde Zakaria El Ouahdi bij Het Laatste Nieuws. Zeker in de laatste match tegen Union hebben we goed gespeeld."

"We moeten dat niveau zien vast te houden en dan kunnen we de titel pakken. Iedereen is rustig en gefocust. Het belangrijkste is om goed te beginnen tegen Gent", besluit El Ouahdi.

Goed beginnen aan de play-offs is inderdaad enorm belangrijk. Enkele jongens zullen na de interlandbreak wel dubbel zo gemotiveerd zijn. Karetsas, Heynen en Tolu maakten namelijk hun debuut voor hun nationale ploeg.

"Met die ervaring kunnen ze ons weer helpen. En het motiveert enorm. Ze hebben allemaal wel een applausje gehad. Ik heb nog niet mogen debuteren voor Marokko en ik was er nu ook niet bij, maar mijn doel blijft onveranderd: ik wil de Marokkaanse selectie halen", besluit El Ouahdi.