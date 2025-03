Het zal moeilijk worden om hem te houden: 'eerste kandidaat meldt zich voor Kasper Dolberg'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kasper Dolberg heeft dit seizoen zijn oude vorm teruggevonden. RSC Anderlecht weet dat hem deze zomer houden erg moeilijk zal zijn.

Olivier Renard heeft waarschijnlijk al een behoorlijke lijst met aanvallers op zijn lijst voor de zomerse transferperiode. Want Kasper Dolberg, die een van de beste seizoenen van zijn carrière op het gebied van doelpunten heeft gehad, lijkt sterk geneigd te zijn om deze zomer een transfer te maken, zelfs als RSC Anderlecht zich plaatst voor Europees voetbal.

Op 27-jarige leeftijd heeft de Deen, die naar Anderlecht kwam om zijn carrière nieuw leven in te blazen, dat volledig weten te doen. Zijn beste jaren liggen nog voor hem en het zou zeer verrassend zijn om hem een derde seizoen in de Jupiler Pro League te zien doorbrengen. Vooral omdat de mensen achter zijn komst, Jesper Fredberg en Brian Riemer, inmiddels vertrokken zijn.

Volgens het Turkse medium Aksam heeft een club al navraag gedaan naar Dolberg. Het zou gaan om Besiktas, momenteel 4e in de Turkse eerste klasse. De club uit Istanboel heeft al laten weten concreet geïnteresseerd te zijn in de aanvaller van Sporting, die volgens Transfermarkt op 13 miljoen euro wordt geschat.

Aan de kant van het Brusselse bestuur is men uiteraard voorbereid op dit vertrek, dat zou kunnen plaatsvinden onder zeer gunstige voorwaarden voor RSC Anderlecht gezien het nog tot 2027 lopende contract van Dolberg. Hoewel het niet eenvoudig zal zijn om een spits van zijn kaliber te vervangen, werkt Renard daar ongetwijfeld aan sinds zijn komst.

Het blijft nog de vraag of de speler zelf interesse zou hebben om naar Turkije te gaan, gezien zijn moeilijkheden om zich aan te passen in Nice en Sevilla. Het is moeilijk voor te stellen dat hij opnieuw Europa verlaat en ver weg trekt. Engelse en Duitse clubs zouden hem waarschijnlijk eerder kunnen overtuigen...