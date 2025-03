Imke Courtois gelooft in iets bij RSC Anderlecht: "Maar dat zou ik risky vinden"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De play-offs zijn officieel begonnen. Binnen minder dan twee maand weten we wie de titel mag bijschrijven in de Jupiler Pro League. Heel wat teams gaan nog moeilijke weken tegemoet, zoveel lijkt nu al duidelijk.

RSC Anderlecht heeft nog geen topseizoen achter de rug. Het heeft nog een bekerfinale achter de hand, maar moet natuurlijk eerst ook proberen mooie dingen te laten zien in de play-offs.

Begeestering

De eerste wedstrijd op bezoek bij Club Brugge werd alvast geen makkelijke partij. Het team werd in de eerste helft van de mat gespeeld en had het heel moeilijk in de eerste wedstrijd onder Besnik Hasi.

Toch zou er wel eens sprake kunnen zijn van een trainerseffect. Dat denkt ook alvast Imke Courtois. "Ik heb heel veel respect voor David Hubert", opende ze de debatten in gesprek met De Zondag.

Tactisch bijsturen of niet?

"Maar ik geloof wel in de impact van de trainerswissel bij Anderlecht. Ik zou het risky vinden om tactisch meteen alles om te gooien. Ik geloof eerder in het effect van een nieuwe begeestering."

"Bij mij werkte dat wel, een coach met uitstraling en temperament", aldus nog Courtois. De komende negen speeldagen zullen meer duidelijkheid moeten scheppen in de zaak rond de Champions' Play-offs.