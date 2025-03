Nieuwe job als trainer volgend seizoen? Hein Vanhaezebrouck perfecte match voor Belgische topclub

Hein Vanhaezebrouck stopte eind vorig seizoen als trainer bij KAA Gent. Er wordt al een tijdje gespeculeerd dat hij volgend seizoen wel eens weer aan de slag zou durven gaan.

Zien we Hein Vanhaezebrouck volgend seizoen als trainer langs de zijlijn bij een Belgische topclub? Het zou volgens Frank Raes en Patrick Goots perfect kunnen bij Royal Antwerp FC.

Vanhaezebrouck zou volgens de analisten de geknipte man zijn om voor een tabula rasa te zorgen. “Die geruchten doen al jaren de ronde, hè”, zegt Patrick Goots aan Gazet van Antwerpen.

Voor Frank Raes zou het jammer zijn mocht Vanhaezebrouck nooit meer trainer zijn. “Hij is wel gelukkig in zijn analistenrol. Dat bezorgt hem veel minder stress dan coachen met Gheysens en Overmars in zijn nek”, reageert hij.

In Gent was de relatie met De Witte en Louwagie ook al niet evident. “Met Coucke klikte het niet bij Anderlecht. Hein is iemand die een club naar zijn hand zet. Kunnen Gheysens en Overmars daarmee om?”, vraagt Raes zich af.

“Als Ulderink voortborduurt op de goeie periode onder Van Bommel, mag hij wat mij betreft blijven. Maar als er straks wél een andere trainer komt, dan is Hein eten en drinken, hè. Zowel voor ons als voor het Antwerp-publiek”, besluit Goots