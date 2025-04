Antwerp-supporters komen met duidelijke boodschap voor spelers en bestuur in aanloop naar clash met Club Brugge: "Als het moet geven we onze laatste cent"

Antwerp zit al vijf wedstrijden zonder overwinning. De 5-1 nederlaag tegen Union SG heeft ervoor gezorgd dat Collectief 86 met een statement is gekomen.

Collectief 86 is het overkoepelend orgaan van alle subgroepen van de harde kern van Antwerp. Na vijf wedstrijden zonder overwinning stuurde het een statement de wereld in.

Het supportersorgaan begint door naar zichzelf te kijken, want vanwege sancties waren bezoekende fans niet welkom op Union. "Wij waren er niet bij om jullie te steunen. Dat is onze fout. Sorry daarvoor."

"Maar blijven liggen? Dat is niet wie we zijn. Nooit geweest. Wij krabbelen recht en gaan door. En grijpen dit moment om nòg sterker als één blok achter onze ploeg te staan - zoals we altijd doen", gaan ze verder.

Collectief 86 kondigt wel aan dat het dit weekend weer een heksenketel moet worden op de Bosuil, thuis tegen Club Brugge. "Daarom roepen we iedereen op om de bezorgdheden even aan de kant te schuiven en nu zondag het vuur terug aan te wakkeren. En de Bosuil te laten branden. Laat elke vierkante meter voelen dat dit óns huis is. Aan onze boys: We’ve got your back! Van het eerste fluitsignaal tot de laatste seconde."

"En wat we in ruil verwachten op het veld? Geen wonderen. Geen perfectie. Wél shirts doordrenkt van bloed, zweet en tranen. Strijdend ten onder gaan is eervol. De kop laten hangen nooit", is de boodschap voor de spelers.

Nadien volgde er nog bericht voor het bestuur. "De Bosuil is voor ons geen pretpark waar je 1 keer per jaar passeert en je portefeuille leegt. Het is onze thuis. Onze trots. De liefde voor deze club wordt al 145 jaar van generatie op generatie doorgegeven. En dat zal ook de komende 145 jaar zo blijven."

"Wij weten: eigenaars, besturen, trainers, spelers - ze komen en gaan. Dat is nu eenmaal voetbal. Maar wie hier passeert, wordt deel uit van onze familie. In goede én in kwade dagen. En ook daarna is er een plaats voor jullie tussen ons. Onze liefde is onvoorwaardelijk zolang The Great Old en haar supporters met respect behandeld worden."

"Dus als het moet, geven wij onze laatste cent. Niet omdat we moeten. Maar omdat we dit zelf willen. Omdat dit geen club is. Maar een familie. De Bosuil is van ons. Nu. En voor altijd", besluiten ze.