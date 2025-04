De toekomst van Anderlecht naar volgend seizoen toe is één grote mistbank: Olivier Renard is niet te benijden

Verliest Anderlecht deze zomer tweederde van zijn basisploeg? Misschien is het niet slecht om eens tabula rasa te maken, maar het wordt toch alweer een bouwwerf. Van de huidige ploeg zijn er veel die mogen vertrekken en veel die willen vertrekken... Olivier Renard is niet te benijden.

Gehuurd en waarschijnlijk niet gehouden

Leander Dendoncker wordt gehuurd van Aston Villa, maar zoals al eerder aangegeven zal zijn aankoopoptie hoogstwaarschijnlijk niet gelicht worden. 6,5 miljoen euro is veel te veel voor wat Dendoncker dit seizoen al liet zien. In principe is het trouwens sowieso al te veel voor het budget van Anderlecht.

Adryelson is ook nog zo'n geval. Alhoewel de Braziliaan het niet slecht doet, gaat Anderlecht geen zes miljoen neertellen om hem te kopen van Olympique Lyon. Dat betekent ook dat er voor de verdediging geen ervaren speler meer overblijft nu ook Jan Vertonghen zijn pensioen heeft aangekondigd.

Samuel Edozie wordt dan weer gehuurd zonder aankoopoptie en de 22-jarige is in het beste geval dat er toch onderhandeld kan worden al geen spek voor de bek van Anderlecht. Zijn marktwaarde staat op 8 miljoen, maar Southampton wil veel meer.

Staan voor een transfer

Anderlecht wil Yari Verschaeren verkopen. Hij zit al zes jaar bij de A-kern en heeft al een paar contractverlengingen gehad. Na dit seizoen heeft hij nog maar één jaar contract en dus is het waarschijnlijk dat ze hem deze zomer willen verkopen.

De vraag is ook of Thomas Foket nog een toekomst heeft bij Anderlecht. Na David Hubert liet nu ook Besnik Hasi hem uit zijn wedstrijdkern. Paars-wit zal waarschijnlijk ook van zijn contract afwillen aangezien hij niet bracht wat er verwacht werd.

Zijn concurrent, Killian Sardella, is ook één van de jongens wiens termijn bij Anderlecht normaal gezien gelopen is. Hij stond vorige zomer al dichtbij een transfer, maar tekende dan toch een verlenging tot 2028. Maar de gedachtegang daarachter was om deze zomer wel mee te werken aan een transfer en hem duurder te kunnen verkopen. Met Ali Maamar is er al een nieuwe rechtsachter uit de jeugd gehaald.

Het grootste vraagteken staat echter achter de namen van Mario Stroeykens en Kasper Dolberg. Stroeykens heeft nog steeds geen contractverlenging getekend en zijn contract loopt ook nog maar een jaar. Hij vertegenwoordigt op dit moment het grootste kapitaal van de club en zou bij een verkoop dus ook het meeste opbrengen.

Meer dan de 27-jarige Dolberg die na 2 jaar mogelijk weer een topcompetitie wil opzoeken. De Deen lijkt de laatste weken weer een stuk cynischer geworden en da's geen goed teken. Er was een periode voor Nieuwjaar dat hij zich amuseerde bij Anderlecht, maar dat lijkt ook alweer verleden tijd.

Wat er dan nog overblijft

Als al deze jongens straks vertrekken, blijft er van het 'beste' basiselftal van de Brusselaars nog weinig over. Een tabula rasa - alweer - waarbij Olivier Renard een quasi volledig nieuwe ploeg moet samenstellen. Met Cedric Hatenboer heeft hij al een verdedigende middenvelder binnengehaald, maar ook die is nog maar 22.

Wat er van de kern nog overblijft zou wel héél jong zijn. Thorgan Hazard, Mats Rits en Colin Coosemans zijn in dat geval de enige 30-plussers. En de kloof met de rest is qua leeftijd dan heel groot met wat er volgt.

Anderlecht lijkt voor een nieuwe zomer vol veranderingen te staan. Hoe de ploeg er gaat uitzien volgend seizoen is nog een heel grote vraag, maar Renard staat voor een groot examen. Naar hem wordt gekeken om uiteindelijk de kloof met de topploegen te verkleinen of zelfs te slechten. Geen sportief directeur in België die voor een moeilijkere taak staat.