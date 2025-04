Dimitri de Condé spreekt zich heel duidelijk uit over toekomst van Karetsas: "Dit is de afspraak"

Konstantinos Karetsas wekt interesse op bij Europese topclubs. Toch is Racing Genk niet van plan om hem deze zomer te laten gaan.

Het is nog steeds maar zijn eerste jaar bij de A-ploeg, maar toch is het al bijzonder druk geweest voor Konstantinos Karetsas. De 17-jarige aanvallende middenvelder wordt al een tijdje gezien als het grootste JPL-talent.

Sinds dit seizoen zit hij vast bij de A-kern van Racing Genk, waar hij nu al 35 wedstrijden voor speelde in totaal. Onlangs maakte hij zelfs zijn debuut voor de nationale ploeg van Griekenland.

Tegen Schotland scoorde hij ook meteen zijn eerste doelpunt voor Griekenland, wat hem internationaal nog meer in de spotlights zette. Naar verluidt zouden Bayern München en Napoli zeer geïnteresseerd zijn.

Dimitri de Condé wist bij TVL Sportcafé te vertellen dat het Genkse goudhaantje normaal gezien zal blijven. "In principe is de afspraak dat Kos blijft", begon hij.

"Voor hem en zijn leeftijd is een Europees parcours draaien het beste. We moeten ook zeker niet vergeten dat hij met Thorsten Fink de beste coach heeft om mee samen te werken. Hij en zijn staf hebben Karetsas geweldig goed gebracht dit seizoen, waardoor hij er staat nu het moneytime is", klinkt het nog.