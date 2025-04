Genk-coach Thorsten Fink onder de indruk van een van zijn spelers: "Hij toont week na week dat hij een topspeler is"

KRC Genk heeft zijn Champions' Play-offs op geweldige wijze geopend door met 4-0 te winnen van KAA Gent. De hele ploeg presteerde goed, met toch enkele uitblinkers.

En eentje daarvan was zeker Matte Smets. De jonge verdediger is iedere week een van de eerste namen die coach Thorsten Fink op het wedstrijdblad zet.

Hij speelde al in nagenoeg iedere wedstrijd dit seizoen en laat bijna geen steken vallen. Ook zijn trainer ziet dat het bijzonder goed gaat.

"Hij toont week na week dat hij een topspeler is, met en zonder de bal", zei Fink. "Tegen Gent ook, hij won zijn duels. Als er iemand in de rug van Joris (Kayembe n.v.d.r.) kwam was hij top één op één."

Fink onthult ook dat Smets met een kleine kwetsuur zat. Omdat hij niet werd opgeroepen voor de nationale ploeg kon hij wat rust nemen.

"Ik ben heel blij met hem. Hij kon nu wat rusten ook, hij moest niet spelen. Hij zei dat hij een probleem had met de enkel, maar alles is nu in orde", klonk het nog.