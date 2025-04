Vanhaezebrouck vol ongeloof over Anderlecht-speler die 28 miljoen waard zou zijn: "Een systeemfout kan ook nog"

Hein Vanhaezebrouck gelooft niet dat Jan-Carlo Simic van Anderlecht zoveel waard is als het Zwitserse onderzoeksbureau CIES beweert. Die hebben immers een zotte prijs rond zijn nek gehangen.

Volgens hun analyse is Simic de speler die dit seizoen de meeste progressie heeft geboekt in de Jupiler Pro League en wordt zijn marktwaarde geschat op 28 miljoen euro. Vanhaezebrouck zet daar grote vraagtekens bij.

“Ik dacht dat Zwitsers bekendstonden om hun betrouwbaarheid en precisie, maar daar begin ik nu wel aan te twijfelen", zegt Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad. “Er is toch niemand in België die kan geloven dat Simic – zo’n beperkte voetballer op alle vlakken, en vooral aan de bal dramatisch – zoveel waard is? Het moet zijn dat bepaalde Belgische invloeden hebben meegespeeld. Een systeemfout zou ook nog kunnen.”

De coach wijst erop dat er in de competitie spelers rondlopen die veel meer in aanmerking komen voor een toptransfer. Zo noemt hij Genk-spits Tolu Arokodare als voorbeeld. Volgens Vanhaezebrouck heeft Tolu zich doorheen het seizoen ontwikkeld tot een van de beste spelers van België.

“In het begin moest Fink de mensen nog overtuigen dat hij de beste spits van de competitie is, maar intussen is hij misschien wel de meest waardevolle speler tout court. Hij is nog maar 24, hij is topschutter en misschien straks kampioen. Ik zie niet in wie komende zomer meer kan opbrengen dan hij.”

Daarom begrijpt hij niet hoe Simic op 28 miljoen euro kan worden geschat, terwijl een talent als Matte Smets slechts de helft waard zou zijn. “Het dubbele van Smets? Dat slaat nergens op", zegt Vanhaezebrouck. “Tolu daarentegen, als ik trainer was in een topcompetitie, ook bij een ploeg in de linkerkolom, zou ik hem altijd pakken. Hij is supermobiel en conditioneel ijzersterk.”