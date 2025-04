KAA Gent staat voor bijzonder drukke zomermercato: zeker 9 spelers kunnen vertrekken

KAA Gent staat voor een drukke zomermercato. Er zijn spelers klaar voor een stap hogerop, terwijl er ook zijn die niet voldoen aan de verwachtingen.

KAA Gent speelt voor het eerst in enkele jaren tijd nog eens Champions' Play-offs. Toch verloopt nog niet alles gesmeerd bij de club. Het wordt deze zomer dan ook een bijzonder drukke transferperiode.

Dat wordt althans voorspeld. Het Laatste Nieuws kwam met een overzicht van spelers die allemaal kunnen vertrekken. Tsuyoshi Watanabe lijkt sowieso voor een nieuwe uitdaging te willen gaan. Zijn marktwaarde wordt op 9 miljoen euro geschat, maar Gent wil meer.

Jordan Torunarigha zou ook kunnen vertrekken. Er wordt onderhandeld over een nieuw contract, maar een eerste voorstel accepteerde hij niet. Archie Brown mag vertrekken als er een bod van rond de 10 miljoen euro binnenkomt.

Omri Gandelman mag ook vertrekken, alleen moeten er kandidaten zijn die een paar miljoen euro willen neerleggen voor de middenvelder. Er wordt verwacht dat Sven Kums stopt als prof, terwijl Andrew Hjulsager ook zonder contract zal te komen zitten.

Franck Surdez mag ook naar een nieuwe club zoeken, meldt HLN nog. Ook Hélio Varela lijkt op een dood spoor te zitten bij de Buffalo's. Momodou Sonko kon de verwachtingen nog niet helemaal inlossen en start meestal op de bank tegenwoordig.

Gent zou hem zeker niet willen verkopen, maar zijn entourage liet verstaan dat hij meer moet spelen. Tenslotte is er ook nog Andri Gudjohnsen. Er werd veel verwacht van de spits waar 2,9 miljoen euro voor betaald werd.

Met vier doelpunten en twee assists in 41 wedstrijden maakt hij natuurlijk geen indruk. Er zal ongetwijfeld over een oplossing worden nagedacht voor de spits. En dan zullen er ongetwijfeld ook nieuwe namen komen... Arnar Vidarsson en co hebben veel werk.