Hoelang blijft Thorsten Fink nog bij Genk? Coach onthult waar hij graag naartoe zou gaan

In aanloop naar de return tussen Inter en Bayern München in de kwartfinales van de Champions League, sprak oud-Bayern-speler Thorsten Fink met TuttoMercatoWeb. Fink, momenteel coach bij KRC Genk, blikte vooruit op de kraker in San Siro.

De Duitser, die als speler vijf titels won met Bayern én de Champions League in 2001, gelooft dat zijn ex-club zich nog kan plaatsen. “Bayern heeft absoluut de kwaliteiten om zich te herpakken tegen Inter, al wordt het geen makkelijke klus.”

Fink toonde zich ook onder de indruk van het Inter van Simone Inzaghi. Hij roemde hun sterke middenveld, met in het bijzonder Hakan Çalhanoğlu, die hij zelf nog coachte bij Hamburg. “Hij was toen een klassieke nummer 10. Het is mooi om te zien hoe hij zich ontwikkeld heeft.”

Ook Nicolò Barella kreeg complimenten. “Hij is een topmiddenvelder. Zijn inzicht en passing maken hem levensgevaarlijk. Bayern zal hem goed in de gaten moeten houden.”

Fink prees de speelstijl van Inter, al gaf hij aan zelf liever hoog druk te zetten. “Ze combineren goed balbezit met scherpe counters. Dat toont hun intelligentie en kwaliteit.”

Op de vraag of hij in de toekomst in Italië zou willen coachen, antwoordde Fink duidelijk: “Waarom niet in de toekomst? Ik ben nu gelukkig bij Genk, waar ik met veel talentvolle jongeren werk. Maar voor de toekomst… je weet maar nooit.”