"Als je een spits zoekt, koop Tolu": dit stevige prijskaartje hangt KRC Genk aan hun sterkhouder

2025

Tolu Arokodare is één van de belangrijke schakels bij KRC Genk. Het zou best kunnen dat hij aan zijn laatste wedstrijden in ons land bezig is.

Hoe ziet er naar uit dat KRC Genk stevig zal kunnen cashen op Tolu. Ze betaalden in januari 2023 5 miljoen euro aan het Franse Amiens voor de spits. Ondertussen is de Nigeriaan, die nog tot midden 2027 onder contract ligt bij de Limburgers, volgens Transfermarkt zo’n 13 miljoen euro waard. Aan Het Laatste Nieuws vertelt de scout van een Europese subtopper dat Tolu helemaal bovenaan op zijn verlanglijstje staat voor een transfer. “Ik heb aan mijn club laten weten: als je een spits zoekt, koop dan Tolu. Ik schat dat Genk 25 miljoen euro zal vragen, om rond de 20 miljoen te landen”, weet hij meteen ook het prijskaartje bekend te maken. Volgens een technisch directeur die nog in ons land aan de slag was is er zelfs een situatie waarin je meer kan krijgen, zeker als er een Engelse ploeg in de running komt. “Tolu kan met zijn gestalte en snelheid heel goed functioneren bij een staartploeg in de Premier League, maar hij past net zo goed bij een dominante ploeg. De teams in Duitsland, Frankrijk of Spanje zijn minder kapitaalkrachtig en zullen inzetten op een lager bedrag”, besluit hij.