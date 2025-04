Besnik Hasi heeft een duidelijke boodschap over Dolberg en Hazard

RSC Anderlecht beleeft moeilijke tijden in de play-offs. En dan wordt er al snel gekeken naar de trainer en enkele grote namen.

RSC Anderlecht en Royal Antwerp FC staan zondag tegenover elkaar. Beide ploegen hadden de Champions’ Play-offs graag anders begonnen dan nu het geval was.

Beide ploegen hebben nog geen enkel punt gepakt, maar daar komt zondag dus voor één of voor allebei verandering in. Deze wedstrijd is voor paarswit heel belangrijk in aanloop naar de bekerfinale.

Besnik Hasi weet waar de problemen van zijn ploeg liggen, maar het is niet simpel om dit op korte termijn allemaal te veranderen. In tussentijd wordt gekeken naar enkele sterkhouders. Zo liggen Kasper Dolberg en Thorgan Hazard onder vuur.

“Ik spreek veel met hen”, verduidelijkt Hasi aan Het Belang van Limburg over zijn twee ervaren pionnen. “Thorgan komt uit een zware blessure. Iedereen weet dat het dan even duurt voor hij zijn beste niveau haalt. Aan zijn inzet ligt het alleszins niet. Hij doet er alles voor.”

En dat geldt ook voor de Deense spits van paarswit. “Ook Kasper komt uit een ingewikkelde blessure. En we moeten eerlijk zijn: hij krijgt maar weinig bruikbare aanvallen. De kwaliteit van onze aanvoer moet veel beter.”