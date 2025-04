Frank Boeckx velt onverwacht oordeel over voorbije wintermercato van Royal Antwerp FC

Enkel de cijfers kunnen aangeven hoe slecht Royal Antwerp FC presteert in 2025. De club behaalde slecht 6 op 39 sinds Nieuwjaar.

Afgelopen winter verkocht Royal Antwerp FC Jean Butez, Ayrton Costa en Jakob Ondrejka. Dat leverde de club 13 miljoen euro op.

Met dat geld werden echter geen inkomende transfers gerealiseerd, maar koos men voor vijf spelers die min of meer gratis op te pikken waren.

Kadan Young, Olivier Deman en Mohamed Bayo worden tot eind dit seizoen gehuurd. Yannick Thoelen kwam gratis over van KV Mechelen, Mauricio Benitez wordt gehuurd tot eind volgend seizoen.

De impact van die transfers, op Olivier Deman na, was bijzonder klein. “Het was dan ook vooral de bedoeling om de kern in de breedte te versterken. Alleen was dat gezien de financiële situatie niet evident”, zegt Frank Boeckx in Het Nieuwsblad.

Volgens hem is het een utopie om een gratis speler te vinden die de club meteen naar een hoger niveau brengt. “Ik vind daarom ook dat we daar niet te streng over moeten zijn. Een mislukte mercato? Zonder middelen is het moeilijk werken, hé”, besluit de ex-doelman.