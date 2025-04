Penders nog een jaartje bij KRC Genk? De doelman geeft zelf een stand van zaken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Mike Penders vergezelde Thorsten Fink op de persconferentie van KRC Genk. Twee hete hangijzers kreeg de doelman voorgelegd.

Wie Mike Penders zegt, denkt automatisch aan twee zaken. De net niet gestopte penalty van vorig weekend en uiteraard ook of hij aan zijn laatste matchen bij Genk bezig is.

De doelman liet meteen weten dat de beelden van de strafschop van Maxime De Cuyper van Club Brugge deze week grondig geanalyseerd werden in Limburg.

“Ik zat te ver in de hoek en moest mijn hand nog terugtrekken, terwijl er een bots in de bal zat omdat De Cuyper hem niet optimaal raakte”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Jammer maar we hebben die nipte nederlaag een plaatsje gegeven en hebben daarna weer met een vrij hoofd getraind. We zijn klaar om er tegen Union in te vliegen, zoals een maand geleden”, gaat hij verder.

En dan is er uiteraard ook nog het vraagstuk of Penders volgend seizoen nog een jaartje aan Genk uitgeleend wordt door Chelsea.

“Daar hebben we nog geen gesprek over gehad. Alle opties blijven open”, klinkt het. Zeker deelname met Genk aan de Champions League zou een rol kunnen spelen in de beslissing, zo klinkt het.