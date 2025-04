Thorsten Fink bijt serieus van zich af over (te) groot respect voor Club Brugge

KRC Genk moet dit weekend vol aan de bak tegen Union SG. Enkel zo kan het de nederlaag van vorig weekend tegen Club Brugge doorspoelen.

Thorsten Fink kreeg na de nederlaag van vorig weekend uit verschillende hoeken te horen dat hij zijn ploeg te veel had aangepast aan Club Brugge en ook veel te veel lovende woorden over zijn tegenstander had gezegd.

“Dat heb ik van Pep Guardiola afgekeken”, zegt de trainer van de Limburgers aan Het Laatste Nieuws. “Wat ik zeg en denk is soms verschillend. Ik ken weinig trainers die hun aankomende tegenstanders helemaal gaan afbranden. Dat is ook een kwestie van respect.”

Voor Fink is en blijft Club Brugge de grootste ploeg van België, maar ook Genk is volgens hem een heel goed team. Meer zelfs. “Ik vind dat wij dit seizoen het mooiste voetbal brengen. Na zondag vind ik dat nog altijd.”

Afgelopen week werd verloren door een strafschop in de 92ste minuut. “Ze hebben opnieuw niet uit open spel gescoord tegen ons. Ons plan zat tactisch goed in elkaar. We hebben Jashari en Vanaken allebei niet veel gezien. Bonsu Baah deed het goed tegen De Cuyper. Mijn geloof is zeker niet aangetast”, besluit hij.

Het waren uiteindelijk kleine foutjes die over winst en verlies beslisten. De nodige analyses werden gemaakt en er wordt volop gekeken naar wat nog moet komen, want aan wat voorbij is, kan je niks meer veranderen.