Carlo Ancelotti doorbreekt de stilte over zijn toekomst bij Real Madrid en legt uit hoe het nu echt zit

De toekomst van Carlo Ancelotti bij Real Madrid is erg onzeker. De coach bevestigde nu zelf dat er aan het einde van het seizoen samengezeten wordt.

De uitschakeling in de Champions League heeft erin gehakt bij Real Madrid. Los Blancos konden een 3-0 achterstand niet meer inhalen tegen Arsenal. Het werd zelfs 1-2 in de terugwedstrijd.

Er gingen al geruchten rond dat Carlo Ancelotti na de finale van de Copa del Rey zou vertrekken. Er werden zelfs al eventuele opvolgers genoemd.

Zaterdag verschafte Ancelotti zelf wat meer uitleg op zijn persconferentie. "Aan het einde van het seizoen gaan we samenzitten", onthulde hij volgens Het Laatste Nieuws.

"We zijn allemaal aangedaan door de uitschakeling in de misschien wel grootste competitie ter wereld. Real Madrid heeft de voorbije jaren vele successen gehad in de Champions League", gaat hij verder.

"Ik heb achteraf met de spelers en de club overlegd. We willen samen alles geven voor de prijzen die nog op het spel staan", besluit Ancelotti.

Real Madrid neemt het zondagavond op tegen Athletic Club. De club van Thibaut Courtois staat momenteel tweede in het klassement met 66 punten, vier minder dan leider FC Barcelona.