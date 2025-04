"Hoe dit voelt?" Trainer Chris Coleman niet te spreken na gelijkspel van OHL

OH Leuven speelde in eigen huis 4-4 gelijk tegen Dender. En daar was de thuisploeg achteraf helemaal niet blij mee.

Geef toe: als je vier keer scoort, zeker in eigen huis, dan moet je wel de overwinning pakken. Maar dat was niet het geval voor OH Leuven.

De troepen van trainer Chris Coleman gaven een 3-1-voorsprong bij de rust nog uit handen tegen Dender. Het werd een vooroorlogse 4-4.

Bij OHL geraken ze die gelijke spelen beu, in de tribune, op het veld en ook langs de lijn. Trainer Chris Coleman was alvast heel erg duidelijk na de wedstrijd.

“Ik denk dat we vandaag op ons best en op ons slechtst waren. We starten niet goed in het eerste kwartier, maar daarna speelden we geweldig voetbal met veel kansen”, vertelt hij bij Sporza.

“Na de rust laten we hen opnieuw in de wedstrijd en doen we het omgekeerde van wat we moeten doen. We waren zenuwachtig. Voor ons voelt dit als een verlies. We zijn boos en teleurgesteld”, besluit hij.