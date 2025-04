KRC Genk-coach Thorsten Fink ziet dat hij het tegen Union SG anders moet aanpakken

KRC Genk verloor afgelopen weekend met 1-0 van Club Brugge. Volgens coach Thorsten Fink moet het tegen Union anders aangepakt worden.

KRC Genk liet voor het eerst deze play-offs punten liggen op het veld van Club Brugge. Maar nog geen reden tot paniek bij de Limburgers.

"We staan nog steeds op kop en hebben alles nog in eigen handen. Dat is zelfs zo bij een nederlaag tegen Union. Maar daar gaan we natuurlijk niet van uit", vertelde Fink bij Het Belang van Limburg.

Hij hamerde nog eens op het belang van de fans, en de goede sfeer in eigen huis. "Thuis zijn we heel sterk, we verloren dit seizoen nog niet. Ik koester de sfeer in onze thuismatchen met onze supporters, die kort op het veld zitten. Het geeft veel energie aan de spelers, die zelf wel de vlam in de pan moeten laten slaan. Zondag wordt dat cruciaal."

Bij een nieuwe nederlaag kan het er plots heel slecht uitzien voor Genk. Fink lijkt in ieder geval te weten wat hij moet doen tegen de Brusselaars. "Union pakt het minder tactisch aan dan Club Brugge, tegen hen moet je in eerste instantie de duels winnen."

"Man tegen man, zowel voor de eerste als de tweede bal. Daar ligt de sleutel. Win je die duels, dan win je de match. Zoals een maand geleden in de competitie. We zullen er stevig moeten invliegen. Niet gemeen, maar wel hard. En aan de bal ons voetbal brengen, zoals we dat altijd pogen te doen", besluit de Duitser.