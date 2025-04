Opvallende beslissing: Kapitein en sterkhouder bij Dender ziet zijn contract niet verlengd worden en moet op zoek naar nieuwe club

Lennard Hens speelt zijn laatste wedstrijden in het shirt van Dender. De middenvelder kreeg geen nieuw contract aangeboden, en dat steekt, zeker na zes seizoenen trouwe dienst bij de Kadavers.

Op 31 maart verstreek de deadline voor clubs om opties in contracten te lichten. Waar spits Bruny Nsimba nog een jaartje langer werd vastgelegd, werd Lennard Hens bedankt voor bewezen diensten. Een opvallende beslissing, want Hens was jarenlang een sterkhouder en kapitein van het team dat promoveerde naar het hoogste niveau.

“Het is logisch dat het voelt als een teleurstelling", zegt Hens openhartig in Het Nieuwsblad. “Het feit dat je ergens waar je thuis bent te horen krijgt dat ze je niet meer nodig hebben, is uiteraard jammer."

De beslissing om niet met Hens door te gaan, kwam in overleg tussen coach Vincent Euvrard en sportief directeur Julien Gorius. “We hebben een volwassen gesprek gehad. Het was duidelijk dat ik niet meer in de puzzel van de coach paste, dat ik voor hem geen prioriteit meer was op het middenveld. In het voetbal kan het soms snel gaan", aldus Hens.

Voetbal blijft grootste prioriteit

Hoewel hij in Mechelen koffiebar Coffice runt, blijft voetbal voor Hens de prioriteit. "Ik heb nu kunnen proeven van het hoogste niveau en heb getoond dat ik daar thuishoor en nog meer te bieden heb. Er zijn ook al heel wat clubs die bellen, die polsen hoe het met mijn situatie zit. Het is nog niet superconcreet, maar er zijn toch al dingen lopende", reageert de middenvelder.

Zo mikt Hens op een club uit de Jupiler Pro League en sluit hij een samenwerking met voormalige trainer Timmy Simons niet uit. Toch sluit hij een stap naar de Challenger Pro League niet uit, mits de ambitie om snel terug te keren naar 1A aanwezig is.