Thorgan Hazard maakt fors statement over alle trainerswissels bij RSC Anderlecht

Anderlecht speelt onder zijn derde trainer dit seizoen. Dat komt de ploeg niet echt ten goede, zo voelt ook Thorgan Hazard.

RSC Anderlecht heeft een bijzonder moeilijk seizoen achter de rug. Brian Riemer werd al bij zijn eerste nederlaag ontslagen als trainer van paarswit.

David Hubert volgde hem op, maar uiteindelijk ging de progressie niet zo snel als men wou. En dus volgde er nog een trainerswissel, vlak voor de play-offs.

Maar ook die leverde tot nu toe de gewenste kentering helemaal niet op. Besnik Hasi startte met een nul op negen aan de Champions’ Play-offs.

“Het is makkelijker om één man te vervangen dan tien spelers. Wij liggen ook onder vuur, maar al die veranderingen hebben het er niet makkelijker op gemaakt”, is Thorgan Hazard bijzonder streng in HUMO.

“Nu, spelers nemen geen beslissingen, wij moeten onze job doen. De hoop leeft dat we nog iets kunnen winnen. Die hoop is belangrijk voor iedereen in de club, van spelers tot supporters.”

Dat zal dan moeten gebeuren in de bekerfinale, maar daarin is op 4 mei Club Brugge de tegenstander. Zien wat dat worden zal..