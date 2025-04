Eindelijk: Kleinzoon van Paul Van Himst laat meteen van zich horen bij eerste basisplaats voor Westerlo

Amando Lapage kreeg bij Anderlecht niet veel kans om in het eerste elftal te spelen. Daarom besloot hij tijdens de wintermercato voor een nieuw avontuur bij Westerlo. Afgelopen zaterdag mocht hij eindelijk voor het eerst in de basis starten, in de wedstrijd tegen Standard.

De 20-jarige Lapage, kleinzoon van voetbalicoon Paul Van Himst, was blij met zijn kans. Het had even geduurd voordat Lapage in de basis mocht staan, maar na de wedstrijd in Luik stapte hij met een grote glimlach de bus op.

De jonge verdediger was zichtbaar tevreden na afloop. Lapage merkte meteen het niveauverschil met 1B. Volgens hem gaat alles veel sneller en is het fysieke aspect ook een stuk zwaarder. Toch vond hij zijn draai tussen de meer ervaren spelers.

"Bij de Futures nam ik een leidende rol op me. Hier pik ik met mijn ogen van mijn ploegmaats. We hebben ongelooflijk veel kwaliteit. Die kwaliteit moeten we nog beter benutten", vertelt Lapage in De Gazet van Antwerpen.

Geen schuldgevoel bij tegendoelpunt

Toch was de jonge verdediger betrokken bij het tegendoelpunt van Standard. Al voelde hij zich daar niet schuldig over.

"Ik moest een keuze maken en kon Fossey niet direct aanvallen. Hij deed een goede loopactie en zette meteen voor. Zo'n voorzet is moeilijk te verdedigen", aldus Lapage.