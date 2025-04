Onduidelijkheid troef over schandalige fase in Genk-Union: niemand weet wie de echte schuldige is

De topper tussen Racing Genk en Union Saint-Gilloise kende zondag een vreemd einde. Niet alleen omdat Genk pas in de 93ste minuut kon milderen tot 1-2, maar vooral door een bizarre fase waarin een tweede bal plots op het veld werd gegooid.

Die belandde midden in een Genkse aanval, wat begrijpelijk leidde tot grote woede op de Genk-bank. De bal bleek afkomstig van de bank van Union en kwam recht in de voeten van Genk-speler El Ouahdi terecht, net toen hij een actie wilde opzetten. Een overduidelijk geval van antivoetbal. De scheidsrechter greep meteen in en trok rood voor Ibrahim Fadili, materiaalman en occasioneel tolk bij Union. Maar of hij werkelijk de dader was, is allesbehalve zeker.

Op de livebeelden én op het beschikbare materiaal van rechtenhouder DAZN is niet te zien wie de bal daadwerkelijk gooide. Fadili zou volgens enkele bronnen de schuld op zich genomen hebben om iemand anders — vermoedelijk een speler of staflid — te beschermen tegen een schorsing. Een opvallend stilzwijgen binnen de club doet het vermoeden alleen maar groeien.

Ook coach Sébastien Pocognoli voedt de onzekerheid. “Ik heb niet gezien wie het was, maar ik denk iemand van de staf. Of Ibrahim zich heeft opgeofferd? Ik weet het echt niet”, zei hij na afloop. In de kleedkamer zou hij de actie in elk geval afgekeurd hebben, en ook voorzitter Alex Muzio was ‘not amused’ over het incident.

De actie zal weinig veranderen aan de uitslag — Union was gewoonweg de betere ploeg en leek lang onaantastbaar. Maar het incident blijft nazinderen en werpt toch een schaduw over een nieuwe overwinning van de Brusselaars, hun vierde op rij in deze play-offs.

De kans bestaat dat de bond de zaak nog onderzoekt. Als blijkt dat Fadili niet de echte dader was, zou Union alsnog kunnen geconfronteerd worden met een disciplinaire sanctie. Intussen blijft het gissen wie de bal écht op het veld gooide…