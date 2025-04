Club Brugge niet op één: zoveel geld kregen Belgische clubs de afgelopen jaren van de UEFA om spelers af te staan aan nationale ploegen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Belgische clubs hebben de voorbije jaren heel wat geld gekregen van de UEFA om spelers af te staan aan nationale ploegen. Tussen 2020 en 2024 zou het om 5,1 miljoen euro gaan.

In de Jupiler Pro League loopt er heel wat talent rond, dat is al langer geweten. We zien ieder jaar weer nieuwe internationale verschijnen op de Belgische velden.

Clubs krijgen dan geld van de UEFA, als ze een speler moeten afstaan aan de nationale ploeg. Dit als compensatie, want een speler kan bij de nationale ploeg bijvoorbeeld geblesseerd raken.

De UEFA maakte dinsdag bekend hoeveel geld de Belgische clubs de afgelopen jaren hebben gekregen als compensatie. Anderlecht ontving het meeste.

In de cyclus 2020-2024 kreeg paars-wit 1,8 miljoen euro van het Europese voetbalorgaan, meldt Het Nieuwsblad. Club Brugge moest het met 1,12 miljoen euro doen.

KRC Genk ontving 415.000 euro, net iets meer dan Union SG (406.000 euro). Om een vergelijking te maken: Engelse clubs kregen in totaal bijna 47 miljoen euro. Manchester City zag 5,17 miljoen euro op de rekening komen.