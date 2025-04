De meest chaotische wedstrijd van de Champions' Play-offs? "Het was rampzalig, als kinderen op een schoolplein"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk-Union was, vooral in de eerste helft, een ware schoppartij. Philippe Albert zat op de eerste rij en vond het niet mooi om te zien.

Wedstrijden in de Champions' Play-off worden vaak op het scherp van de snee gespeeld. Maar die tussen Genk en Union Saint-Gilloise bereikte nog een ander niveau in de eerste helft. Genk wilde dominant zijn, maar botste steeds op de Brusselse verdediging en kon geen kansen creëren. Aan de andere kant schoot Union pas voor het eerst op doel na 40 minuten, met de penaltyfase.

Bovendien moest de scheidsrechter vaak ingrijpen voor kleine foutjes. Philippe Albert was in de live-uitzending al kritisch. Hij heeft zijn mening ondertussen niet veranderd.

"In de eerste helft hebben Union en Genk niemand onder de indruk gemaakt", vat Philippe Albert samen. "Het was rampzalig. Het leek alsof het kinderen op een speelplaats waren, die meteen op de grond rolden zodra ze werden aangeraakt", zei hij bij La Tribune.

Volwassen Union, Genk nog niet genoeg

Volgens de voormalige Rode Duivel is Genk in de val getrapt die de bezoekers hadden gezet. "Deze manier van sluw voetballen, proberen de scheidsrechter te bedriegen met overdreven vallen... De Genk-spelers wilden zich storten in een gevecht waarin ze bij voorbaat verloren."

Wat het spel betreft, waardeerde Marc Wilmots de terugkeer van Charles Vanhoutte op het middenveld, zonder Kamiel Van de Perre uit de basis te halen. "Pocognoli heeft drie nummer 8's op het middenveld gezet. Steuckers en Karetsas speelden dramatisch. Bonsu Baah ook, maar waarom? Dankzij dit. Wat Thorsten Fink in Brugge probeerde met drie nummer 8's, is Pocognoli hier gelukt." Philippe Albert is het daarmee eens: "Poco kan Van De Perre niet opzij schuiven met het niveau dat hij al enkele wedstrijden heeft laten zien."