KAA Gent-coach Danijel Milicevic verwacht een serieuze reactie van zijn spelers na pandoering tegen Club Brugge: "Dat zou onprofessioneel zijn"

KAA Gent neemt het woensdag op tegen Anderlecht. Na de 0-5 pandoering tegen Club Brugge zal er toch iets moeten veranderen bij de Buffalo's.

Het was écht niet goed wat KAA Gent liet zien vorig weekend. De 0-5 nederlaag tegen de grote rivaal was beschamend. Coach Danijel Milicevic verwacht een reactie van zijn troepen.

De Buffalo's pakten 3 op 12, maar het rapport moet er aan het einde van de week beter uitzien. Er volgen nu twee wedstrijden tegen Anderlecht, een rechtstreekse tegenstander voor de vierde plek.

"We wonnen op Antwerp en nu wil ik ook een reactie zien want zondag was het gewoon niet goed genoeg, zeker voor het niveau van de Champions’ Play-Offs", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

"We hebben nog niet zoveel kunnen trainen, maar ik zag wel meteen dat de jongens meer willen tonen. Ik spreek niet over een revanche, maar na zondag kun je niet op dat niveau blijven spelen, dat zou onprofessioneel zijn", gaat Milicevic verder.

De trainer weet heel duidelijk wat hij wil zien van zijn spelers. "We slikken te makkelijk die goals, net zoals tegen Union. Toen stond het ook al bij rust 0-3. We geven het ook zelf weg. We moeten nu dan ook een volwassen partij afwerken, zoals tegen Antwerp waar we voor elkaar knokten."