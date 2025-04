Antwerp zit met heel lastig probleem: "Het blijft een ongrijpbaar iets..."

Antwerp ontvangt KRC Genk woensdagavond op de Bosuil. The Great Old gaat op zoek naar zijn eerste overwinning in deze play-offs.

Antwerp staat voor een zware dubbele confrontatie met KRC Genk. Bij de Limburgers is de honger groot na de 0 op 6, bovendien is het bijna van moeten voor hen om de kansen op een titel hoog te houden. The Great Old gaat na de 1 op 12 op zoek naar zijn eerste overwinning deze Champions' Play-offs. Alleen kampt het voorlopig met een zeer lastig probleem. "Vertrouwen voor doel blijft een ongrijpbaar iets", vertelde coach Andries Ulderink volgens Gazet van Antwerp. In vijf van haar zeven laatste wedstrijden kon de club niet tot scoren komen. "In trainingsvormen kan je het wel verpakken – door spelers in positie te brengen – maar de beste remedie is nog altijd een bal die in de wedstrijd tegen ‘het touwtje’ gaat", gaat de Nederlander verder. Het blijft ook het grootste probleem voor Antwerp, want kansen creëren lukt wel iedere wedstrijd. Zal het vandaag tegen Genk een stap kunnen zetten in de strijd om de vierde plaats?