Sébastien Pocognoli laat zich uit over schandalige actie van Chambaere en wil nog ergens heel duidelijk over zijn: "Het lijkt mij dat iedereen het daarover eens is"

Dinsdag kreeg Vic Chambaere een schorsing van vier wedstrijden (plus twee voorwaardelijk) voor zijn schandalige actie tijdens de match tegen KRC Genk. Nu het vonnis is geveld, wil Sébastien Pocognoli de bladzijde omslaan.

Afgelopen weekend ontstond er heel wat heisa nadat de reservedoelman van Union SG, Vic Chambaere, een bal op het veld wierp toen het spel aan de gang was. Hij kreeg hier zijn sanctie uiteindelijk ook voor.

Voorafgaand aan de eerste van de twee wedstrijden tegen Club Brugge kreeg Sébastien Pocognoli er opnieuw een vraag over. "We hebben met hem gesproken. We weten allemaal dat dit niet iets is wat we goedkeuren. Iedereen heeft dat gezegd, ook ik. Maar het was een persoonlijk initiatief. Vervolgens zullen we hem steunen in de tweede fase wanneer een sanctie wordt opgelegd", zei op volgens La Dernière Heure op de persconferentie.

"Hij zal hieruit moeten leren. We slaan de bladzijde om, hij leert en we hebben gedaan wat we moesten doen qua straf en bewustwording. Nu ja, we weten ook waarom er zoveel over gesproken wordt, dat hoort bij het spel", vervolgt hij.

Hij verdedigt ook dat Union een gemeen team zou zijn. "Iedereen heeft het recht om te zeggen wat hij denkt, maar wij zijn een team dat zeer goed voetbal speelt; het lijkt mij dat iedereen het daarover eens is. Er is geen enkele Europese wedstrijd waarin de neutrale toeschouwer zich heeft verveeld bij het kijken naar Union dit seizoen."

Union reduceren tot hun een gemene ploeg zou onrechtvaardig zijn, vindt Pocognoli. "We creëren veel kansen. Een gemene ploeg is een team dat niet aanvalt, maar dat is niet ons geval, lijkt me. We waren stevig in de duels in Genk, ja, maar dat hoort bij het voetbal."