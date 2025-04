Wansmakelijk! Harde kern Rangers laat zich van slechtste kant zien na overlijden van de paus

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Een groep fanatieke Rangers-supporters heeft zich op bijzonder smakeloze wijze laten gelden. Na het overlijden van paus Franciscus verschenen er in Glasgow graffiti met teksten als "Geen paus van Rome" en "Papa Francesco is dood".

De graffititekening werd gemaakt door de Union Bears, een harde kern van de protestantse club. De actie was duidelijk bedoeld als provocatie richting stadsrivaal Celtic, dat historisch gezien nauw verbonden is met de katholieke gemeenschap. Rangers daarentegen draagt traditioneel een protestants, unionistisch profiel, wat de rivaliteit tussen beide clubs jarenlang heeft aangewakkerd.

In het verleden ging die verdeeldheid zelfs verder dan de tribunes. Zo bestond er tot in de jaren '70 bij Rangers een ongeschreven regel dat er geen katholieke spelers mochten worden aangeworven, al wordt daarover nog vaak gediscussieerd. Het toont wel aan hoe diep de religieuze tegenstellingen in de rivaliteit verweven zijn.

De boodschap van de Union Bears leidde al snel tot tegenreacties. Enkele uren na het aanbrengen van de graffiti gingen Celtic-supporters aan de slag met hun eigen boodschap. Ze overschilderden de oorspronkelijke tekst en vervingen die door: “No flags or drums”.

Die verwijzing was niet toevallig. Eerder dit seizoen gingen Celtic-fans aan de haal met vlaggen en trommels van de Rangers-supporters. De gestolen voorwerpen werden toen breed gedeeld op sociale media, wat de vete tussen beide kampen alleen maar verder aanwakkerde.

De actie van de Union Bears roept verontwaardiging op, niet alleen vanwege het religieuze thema, maar ook door het gebrek aan respect voor een overleden wereldleider. Van de clubleiding van Rangers is voorlopig geen reactie gekomen.