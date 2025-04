De vijf genomineerden voor Ebbenhouten Schoen zijn bekend: een speler van Union SG, Club Brugge of KRC Genk volgt Kévin Denkey op

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Ebbenhouten Schoen wordt binnenkort uitgedeeld en de vijf genomineerden zijn ondertussen bekend. Wie zal Kévin Denkey opvolgen?

Ieder jaar wordt naast de Gouden Schoen ook nog de Ebbenhouten Schoen uitgedeeld. Dat is de prijs voor de beste voetballer van Afrikaanse afkomst in de Jupiler Pro League.

Vrijdag werden de vijf genomineerden bekendgemaakt, meldt Het Nieuwsblad. Het gaat om Promise David (Union SG), Noah Sadiki (Union SG), Tolu Arokodare (KRC Genk), Zakaria El Ouahdi (KRC Genk) en Raphael Onyedika (Club Brugge).

Promise David maakt meteen indruk in zijn eerste seizoen bij Union SG. De spits zit aan 21 doelpunten en vijf assists na 36 wedstrijden. Hij is Canadees maar heeft Nigeriaanse roots.

Zijn ploegmaat Noah Sadiki komt uit voor de nationale ploeg van DR Congo, al werd hij in Brussel geboren. Hij heeft het ongelijk van Anderlecht, dat hem liet vertrekken, bewezen. Nu is hij een heel belangrijke pion op het middenveld bij Union.

Zakaria El Ouahdi speelt bij KRC Genk nagenoeg iedere wedstrijd. Hij kwam in 2023 over van RWDM en werkte zichzelf al snel op tot een onmisbare pion bij de Limburgers. Hij heeft voor de nationale ploeg van Marokko gekozen. Tolu Arokodare heeft zich ook enorm goed ontwikkeld en staat met 20 doelpunten bovenaan de topschutterslijst in de JPL. Hij debuteerde onlangs voor Nigeria.

Raphael Onyedika doet het ook dit seizoen heel goed bij Club Brugge en kan in de zomer uitkijken naar een mooie transfer. Hij maakte bijna drie jaar geleden al zijn debuut voor Nigeria. De Ebbenhouten Schoen wordt op 12 mei uitgedeeld. Wie verdient de prijs het meeste?