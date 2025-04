'Royal Antwerp gaat hard en wil shoppen bij reeksgenoot'

Royal Antwerp FC wil zich deze zomer maar wat graag gaan versterken. Zeker achteraan zal er wel wat bij moeten gaan komen. En daarbij kijken ze nu ook naar de eigen competitie, zo blijkt. Een speler van Dender staat nu ook op het verlanglijstje.

Royal Antwerp FC heeft interesse in Dembo Sylla. Dat wordt door Afrikaanse media alvast gemeld. De vleugelverdediger speelt dit seizoen bij Dender in de Europe Play-offs, maar zou dus een stapje hogerop kunnen maken.

Huurling voor Dender

Dembo Sylla wordt dit seizoen door Dender gehuurd van het Franse Lorient. De Oost-Vlamingen hebben bovendien een aankoopoptie weten te bedingen op de international van Guinee.

Of ze die willen lichten is nog niet geweten. Ondertussen wil Antwerp dus alvast van de gelegenheid gebruik maken om Sylla te gaan paaien en de overstap naar De Bosuil te laten maken.

Aankoopoptie in contract

Afgelopen seizoen speelde Dembo Sylla al zestien keer voor Dender. Daarin maakte hij uiteindelijk voorlopig zo'n 797 speelminuten. Hij kan als rechtervleugelverdediger worden uitgespeeld, maar ook als rechtermiddenvelder.

Een interessant profiel voor Antwerp, dat deze zomer heel wat verdedigers ziet stoppen met voetballen (Toby Alderweireld) of zal zien vertrekken naar andere clubs. Dan zou de komst van Sylla minstens in de breedte een interessante deal kunnen gaan opleveren voor The Great Old.