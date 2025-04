📷 Zat de nieuwe coach van KAA Gent tegen Anderlecht in de tribune?

KAA Gent speelde een verdienstelijke partij tegen RSC Anderlecht. De rode kaart van Samoise woog echter te veel door om nog vol voor de overwinning te kunnen spelen.

De prestatie zorgt echter wel voor wat vertrouwen, zeker na twee wedstrijden waarin de ploeg telkens vijf doelpunten om de oren kreeg de laatste weken.

Trainer Milicevic doet wat hij kan met de spelerskern, al ziet het er niet naar uit dat de interimcoach ook volgend seizoen nog aan boord zal zijn bij de Buffalo’s als T1.

Transferjournalist Sacha Tavolieri meldt op zijn sociale media dat de nieuwe coach van KAA Gent tegen Anderlecht wel eens in de tribune zou kunnen gezeten hebben.

Jonas De Roeck, een tijdje geleden ontslagen bij Royal Antwerp FC, woonde de partij zondag immers bij. Misschien wordt hij wel de nieuwe trainer van KAA Gent.

🔵🦬 Infos #KAAGent:

🇧🇪 On the shortlist to become the Buffalos’ head coach starting next season, Jonas De Roeck was present at the Planet Group Arena to watch the match between Gent and Sporting Anderlecht.

⏳Wait&See… #mercato #JPL #GNTAND pic.twitter.com/14NYx3YDHb