Gaat Club Brugge spijt krijgen dat het in de wintermercato geen topspits haalde? "Opeens is dat een thema"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na het 0-0 gelijkspel tegen Union Saint-Gilloise zijn de discussies over het gebrek aan een topspits bij Club Brugge weer opgelaaid.

Ondanks dat het bestuur in de wintertransferperiode besloot om met Gustaf Nilsson, Ferran Jutglà en Romeo Vermant door te gaan, werd de roep om een topspits opnieuw sterker.

Analist Peter Vandenbempt had een genuanceerd standpunt, waarbij hij zei: "Club Brugge was de betere ploeg. Met Talbi hadden ze kansen om de wedstrijd te winnen, maar het is geen toeval dat ze na 32 wedstrijden op rij plots niet scoren tegen Union", klinkt het bij Sporza.

Met Tzolis, Vanaken, Jutgla en Nilsson heeft Club vier jongens die meer dan tien keer scoorden. En ook de rest deed een stevige duit in het zakje. Toch is het gebrek aan een beslissende spits in belangrijke wedstrijden steeds duidelijker geworden.

Het recente gelijkspel tegen Union onderstreept de behoefte aan een aanvaller die consistent kansen kan afmaken in de belangrijke momenten van het seizoen. Al is Vandenbempt het daar niet helemaal mee eens: "Na een seizoen met talrijke doelpunten van de hele ploeg op elk niveau is dat plots een thema."

Toch lijkt Club al op zoek naar een oplossing. Ze moeten vooral iemand hebben waar ze de bal aan kwijt kunnen vooraan en de rest kan laten bijsluiten. Dat is momenteel het grootste probleem, want Nilsson slaagde daar dit seizoen ook niet in.