Zo denkt Denis Odoi nu over zijn fatale rode kaart in de beker tegen Anderlecht

Het was het keerpunt in de halve finale van de Croky Cup. Denis Odoi liet zich een rode kaart aannaaien door Théo Leoni.

Toen Leoni een tweede bal op het veld gooide liet Denis Odoi zich vangen. Hij gooide een bal naar de Anderlechtspeler op de bank en kreeg zo zijn tweede geel.

“Wat me hier thuis voor de beker tegen Anderlecht overkwam, was een van de zeldzame momenten waarop ik mijn emoties niet onder controle had. Ik snap nog altijd niet waarom”, vertelt hij in Gazet van Antwerpen.

Odoi voelde zelfs dat de situatie zo zou uitdraaien. “Toen die bal richting hun bank rolde, dacht ik zelfs: ‘die gaan ze sowieso op het veld gooien.’ En toch gooide ik die bal terug.”

Het is voor hem één van de grootste dieptepunten uit zijn carrière. “Omdat we goed in de wedstrijd zaten (Odoi maakte de 1-0, red.). En omdat die finale halen echt wel mogelijk was. Die had veel betekend voor de fans, vanwege de derde op rij.”

Ook voor Odoi had zondag de bekerfinale spelen veel betekend. Het was immers tegen zijn ex-ploeg Club Brugge. Daar wil hij echter niet meer aan denken. “Maar oké bon, gedane zaken nemen geen keer”, besluit hij.