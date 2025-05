🎥 Door welk wonder is de bal er niet ingegaan? De zeldzame fase tussen Club Brugge en KAA Gent

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge heeft vandaag overtuigend gewonnen van KAA Gent, al zag het er in de eerste helft niet goed uit voor blauw-zwart. Zo stond het geluk niet volledig aan de zijde van de landskampioen.

Club Brugge vroeg zich op een bepaald moment af of er een vloek op hen rustte. Na twee doelpuntenloze wedstrijden tegen Union leek ook tegen KAA Gent het geluk niet aan hun zijde.

Gent kwam op voorsprong bij een van hun zeldzame kansen in de eerste helft, terwijl Club Brugge de ene na de andere kans liet liggen. De frustratie groeide, en de eerste helft eindigde dan ook met gespannen gezichten in het Jan Breydel.

KAA Gent houdt even stand

Een opvallende fase halverwege de eerste helft illustreerde perfect het Brugse onfortuin. Met zes man in het Gentse strafschopgebied leek de gelijkmaker in de maak. Hans Vanaken schoot van dichtbij, maar raakte verdediger Tsuyoshi Watanabe. De bal belandde op de paal, rolde richting Brandon Mechele die op zijn beurt... opnieuw het doelhout trof.

Alsof dat nog niet genoeg was, kaatste de bal via Watanabe, die nog steeds op de doellijn stond, opnieuw het veld in. Een surrealistisch moment dat Gent op voorsprong hield. En dat tegen een ploeg met de zwakste verdediging van deze Champions' Play-offs.

Toch hield het Gentse bastion geen stand. Enkele minuten na die bizarre fase viel de Brugse gelijkmaker alsnog.