Ongelooflijk sterk: wij en alle fans snappen PSG als het gaat over sterkhouder Club Brugge

Ardon Jashari en Maxim De Cuyper hebben dit seizoen enorm veel indruk gemaakt bij Club Brugge. Vanuit Frankrijk klinkt het dat PSG de twee spelers op zijn verlanglijstje heeft staan. Na de wedstrijd tegen KAA Gen kunnen we dat eigenlijk wel opnieuw begrijpen.

Club Brugge beleeft een goed seizoen en heeft ook een prima Champions League-campagne achter de rug. Dit bood heel wat spelers de kans om zich ook in Europa te tonen.

Sterke Jashari

En dan moeten we het uiteraard (vooral) hebben over Ardon Jashari. De manier waarop hij zich presenteerde bij Club Brugge en week in, week uit meer van waarde wordt voor zijn club is weergaloos te noemen.

Tien maanden geleden kocht Club Brugge hem voor 'amper' zes miljoen euro van het Zwitserse Luzern, nu mag een veelvoud voor hem verwacht worden. De marktwaarde staat al op 25 miljoen euro, mogelijk kan blauw-zwart nog meer vangen.

Alle miljoenen waard?!

De interesse van onder meer PSG is dus zeker niet uit de lucht komen vallen, want als breekijzer is hij heel sterk én hij heeft ook veel voetballende capaciteiten.

Ook tegen KAA Gent was hij opnieuw weergaloos, waardoor ook bepalende spelers als Tzolis en Vanaken meer tot hun recht kunnen komen. De supporters waren dan ook vol lof:

Uitstekend spelend @ClubBrugge vergeet @KAAGent naar de meest vernederende slachtbank ooit te begeleiden.Ardon Jashari is de beste speler van ons land, Vetlessen met een knappe prestatie en @BMechele44 staat er altijd en overal.Op naar zondag. De arbitrage was ook top! #CluGnt — Steve Vandenberghe (@steve_vdb) May 1, 2025