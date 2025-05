Analist is zéér duidelijk over dramatische toestand bij KAA Gent: "Dat zou je toch moeten voorkomen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De zware 4-1-nederlaag van KAA Gent tegen Club Brugge heeft diepe sporen nagelaten. Alweer kreeg de ploeg vier doelpunten om de oren, waarmee het totaal aantal tegentreffers in deze play-offs oploopt tot 22.

Sinds de start van de Champions’ Play-offs lijkt de verdediging van Gent als los zand aan elkaar te hangen. De zware cijfers, 22 tegengoals op amper zeven wedstrijden, zijn dramatisch voor een ploeg die zijn defensieve stabiliteit volledig kwijt is.

Volgens analist Wim De Coninck maakte de prestatie tegen Club Brugge duidelijk dat KAA Gent nog altijd zoekende is. Enkel Tsuyoshi Watanabe en doelman Tom Vandenberghe voorkwamen volgens hem een nog zwaardere nederlaag.

Veel kopzorgen voor KAA Gent

Dat Watanabe deze zomer op weg lijkt naar de uitgang, baart zorgen. Volgens de analist moet Gent zich stilaan voorbereiden op een seizoen zonder Europees voetbal.

"Je moet echt aan een nieuw elftal bouwen”, vertelt De Coninck in Het Nieuwsblad. “Er wordt niet meer opgebouwd achterin. Je mag er niet aan denken dat Watanabe deze zomer de club zal verlaten. Het is echt onthutsend…”

Ondanks de slechte prestaties op het veld mag KAA Gent toch opgelucht ademhalen, want in een recent clubstatement benadrukte het bestuur dat de club 'gered is van een zekere ondergang'.

Toch kleuren de cijfers nog steeds rood. Zonder extra inkomsten uit Europees voetbal wordt de kloof tussen kosten en opbrengsten alleen maar groter. "Je zult moeten zien te voorkomen dat er volgend seizoen veel lege plaatsen merkbaar zullen zijn in de Planet Group Arena", besluit De Coninck.