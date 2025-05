Vermant stuurt duidelijke boodschap naar Hayen voor bekerfinale, maar waarschuwt ook voor Anderlecht

Romeo Vermant scoorde net als op het veld van KAA Gent twee keer. Staat hij zondag ook in de basis in de bekerfinale?

Tot voor zijn eerste doelpunt speelde Romeo Vermant een ongelukkige eerste helft. Maar met zijn knappe gelijkmaker, die hij zelf zijn mooiste doelpunt tot nu toe noemt, en zijn tweede goal net na rust werd Vermant een van de matchwinnaars.

En vooral de verstandhouding met die andere matchwinnaar, Christos Tzolis, is bijzonder goed. De twee vinden elkaar niet alleen blindelings naast het veld, maar ook op het veld. De Griek leverde opnieuw twee assists af voor Vermant.

Staat Vermant in de basis in de bekerfinale?

Kan die goede verstandhouding ook van pas komen in de bekerfinale van zondag? "Als ik start, is dat omdat ik goed gepresteerd heb", zegt Vermant er zelf over. "Niet alleen omdat ik een goede connectie heb met Tzolis."

Vermant steekt zijn ambitie wel niet onder stoelen of banken om te starten "Spelen in de bekerfinale, dat zou een jongensdroom zijn voor mij die uitkomt. Maar of ik nu speel of niet, we willen de beker gewoon winnen."

Club zal wel beginnen als grote favoriet aan de bekerfinale, volgens Vermant kan dat nog gevaarlijk worden. "Het is een match als een ander en Anderlecht zal het ons zeker ook niet cadeau geven. We gaan op ons hoede moeten zijn, maar moeten ook gewoon van onze eigen kwaliteiten uitgaan."