Johan Boskamp spaart harde woorden niet na Genk-debacle: "Deze grap heeft lang genoeg geduurd, schaf het af!"

Analist Johan Boskamp is er duidelijk over: ondanks de recente dip blijft hij geloven dat Racing Genk nog altijd kampioen kan worden. Als ze zaterdag winnen van Union, is alles weer mogelijk.

Toch snapt hij niets van de uitspraken van Genk-trainer Thorsten Fink, die zei dat zijn ploeg de druk niet aankan. Volgens Boskamp moet Genk juist de knop omdraaien, stoppen met klagen en zich herpakken in de titelstrijd, klinkt het in HBvL.

De Nederlander ziet het simpel: Fink moet zijn spelers gewoon weer laten voetballen. Genk heeft volgens hem meer kwaliteit aan de bal dan Union, en moet daarop durven vertrouwen. “Laat die bal rondgaan, hou het technisch. Niet in de val trappen van de duels, want dan worden ze opgevreten door gasten als Burgess en Mac Allister, net als in de heenmatch.”

Maar het scherpste mes trekt Boskamp voor het scheidsrechterlijke luik. Wat Genk vorig weekend overkwam, noemt hij pure waanzin. Overtredingen die iedereen zag, werden genegeerd, terwijl fases die amper iets voorstelden toch werden afgefloten. De VAR krijgt van Boskamp dan ook een frontale uithaal.

Volgens hem is het tijd om de videoscheids af te schaffen en het gezag volledig terug te geven aan de man op het veld. “De VAR is een karikatuur van zichzelf geworden", klinkt het. Hij pleit voor een terugkeer naar het oude model, waarin de scheidsrechter weer écht de baas is op het veld.

Tot slot hoopt hij dat Fink zijn vertrouwen niet beschaamt. “Ik heb altijd in Genk geloofd. Laat me nu niet in de steek, Thorsten", klinkt het met een knipoog. Want als het van Boskamp afhangt, wordt de titelstrijd nog lang niet beslist.