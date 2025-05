'Nordin Jackers en niet Simon Mignolet onder de lat bij Club Brugge in bekerfinale en dat heeft een dubbele reden'

Zoals we al min of meer kon verwachten zal Nordin Jackers en niet Simon Mignolet in principe onder de lat staan bij Club Brugge tijdens de bekerfinale. Dat heeft meer dan één reden.

Club Brugge-trainer Nicky Hayen wou zich in aanloop naar de bekerfinale niet definitief uitspreken over de positie in doel en de blessurelast bij Simon Mignolet. Hayen hield het er gewoon op dat het logisch was dat enkele jongens na de wedstrijd tegen Gent met kwaaltjes zaten. Bij de overwinning tegen de Buffalo's was Mignolet er ook nog niet bij.

Het Nieuwsblad meldt dat Nordin Jackers inderdaad zo goed als zeker de doelman zal zijn die het Brugse doel verdedigt in de bekerfinale. De krant weet ook dat Simon Mignolet al de hele week niet honderd procent fit is. Een miraculeuze ommezwaai aan het einde van de week is dan sowieso een weinig waarschijnlijk scenario. Zo zal Mignolet deze belangrijke afspraak wellicht niet van op het veld kunnen meemaken.

Jackers ook in vorige ronden onder de lat

Dat heeft niet enkel met aanslepende blessurelast bij Mignolet te maken, als gevolg van de botsing met Promise David in de topper tegen Union. De krant meent ook te weten dat het sowieso de bedoeling was dat Nordin Jackers de bekerfinale zou keepen. In de vorige bekerronden stond de 27-jarige (reserve)doelman eveneens onder de lat.

Ergens is het dan ook logisch dat hij de finale mag keepen, maar niet altijd wordt voor een eindstrijd aan die logica vastgehouden. Evengoed zie je dat de coach dan teruggrijpt naar de echte nummer één. Dat zou Nicky Hayen dus niet van plan geweest zijn. Het is duidelijk dat ook Nordin Jackers behoorlijk wat vertrouwen geniet van de technische staf.

Jackers op zoek naar vierde clean sheet

In de wedstrijd die hij dit seizoen speelde, heeft Nordin Jackers tot dusver drie keer de nul gehouden. Als hem dat een vierde keer lukt, helpt hij zijn ploeg al aardig op weg richting bekerwinst.