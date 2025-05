Olivier Renard verklaart het moeilijkere eerste deel van de play-offs voor RSC Anderlecht

RSC Anderlecht speelt momenteel de bekerfinale tegen Club Brugge. Paars-wit is daar aan begonnen als underdog maar wel met een pak meer vertrouwen dan enkele weken geleden.

Hoe het vanavond op de Heizel ook afloopt, Anderlecht heeft een opvallende evolutie doorgaan sinds het begin van de play-offs. De eerste wedstrijden van de Champions' Play-offs was helemaal niet wat ze bij Anderlecht voor ogen hadden. Ondertussen heeft de ploeg van Besnik Hasi zich wel stevig op de vierde plaats kunnen nestelen.

Het behalen van Europees voetbal hangt hierdoor niet volledig af van de beker. Sportief directeur Olivier Renard is bij VTM toch ook nog even ingegaan op het parcours in het kampioenschap. "We wisten dat de start van de play-offs moeilijk ging zijn voor ons", is Renard helemaal niet verrast. "We moesten bepaalde spelers laten terugkeren na een langdurige blessures."

Anderlecht heeft sterkhouders hard gemist

Renard kan zonder problemen de spelers opsommen die Anderlecht het hardst gemist heeft. "Spelers als Dolberg, Verschaeren, Mario Stroeykens en Edozie moesten terugkomen. Er waren vier à vijf belangrijke spelers die out waren in een periode van anderhalve maand. Dat is nooit gemakkelijk voor een ploeg", beschouwt Renard dit wel als verzachtende omstandigheden.

Dit zou wel eerder mogen gelden voor middenmotors uit de Jupiler Pro League, niet zozeer voor de teams die mikken op de top en toch verondersteld worden een bredere kern te hebben. "We hebben moeilijke periodes gehad in de competitie, maar je ziet in de Champions' Play-offs dat ook andere ploegen het moeilijk hebben", merkt Renard op.

Renard blij met evolutie bij Anderlecht

Hij is daarom ook blij met de evolutie bij Anderlecht. "In de laatste drie à vier wedstrijden haalden we opnieuw een goed niveau."