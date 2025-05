KRC Genk-coach Thorsten Fink geeft de echte reden waarom hij brief schreef om respect voor refs te vragen

Thorsten Fink vroeg voor de play-offs om respect voor scheidsrechters. Ook nu blijft hij bij zijn standpunt.

Voor de start van de play-offs schreef KRC Genk-coach Thorsten Fink een bericht op LinkedIn. Daarin vroeg hij om respect voor de scheidsrechters. Een spontaan bericht, maar het heeft zijn club niet echt geholpen.

Genk kreeg in zijn laatste vijf wedstrijden maar liefst vijf strafschoppen tegen, waarvan sommige bijzonder licht waren. Toch heeft de Duitse coach geen spijt van zijn bericht.

"Neen. Ik ben niet dom, ik weet dat mensen denken dat er een agenda achter zit, maar dat is niet. Het kwam spontaan nadat ik had gelezen dat er in Duitsland bij de U12 en U14 in een seizoen 126 wedstrijden stilgelegd waren wegens agressie naar scheidsrechters", begon hij bij Het Belang van Limburg.

"En meer dan 900 matchen op alle niveaus. Ik deed het voor de jeugd, want ik vind niet dat scheidsrechters bang hoeven te zijn om te fluiten. Respect is belangrijk. Wat niet betekent dat ik niet kan zeggen dat scheidsrechters soms verkeerd zijn", gaat hij verder.

"Ja, ze waren fout. Maar respect verdienen ze toch. Ze hebben natuurlijk ook een VAR… Ik kan er toch niets aan veranderen. Het seizoen is nog niet voorbij, hè", besluit Fink duidelijk.