OFFICIEEL: Club Brugge slaat toe en kaapt talent weg bij Standard

Lilian Lemaire heeft op zijn sociale media aangekondigd dat hij Standard verlaat. Hij trekt naar Club Brugge.

Bij Club Brugge is de rekrutering van jong talent vrij intensief. Blauw-zwart scout overal in het land om Belgische talenten aan te trekken. Een van de recente voorbeelden hiervan is Lilian Lemaire.

Lemaire is een 15-jarige doelman die zijn opleiding volgde bij Standard. Hij heeft zijn vertrek bij de Rouches aangekondigd om naar Club Brugge te trekken.

Een mooi perspectief op vooruitgang

Lemaire zal in eerste instantie spelen bij de U16 van Brugge. Met het vooruitzicht om daarna door te stromen naar de U18 en Club NXT, met als uiteindelijke doel uiteraard om lid te worden van de eerste ploeg.

Hij kan alleen maar hopen het pad te volgen van keepers zoals Nick Shinton of Senne Lammens, die door de academie van Club Brugge zijn gegaan voordat ze hun professionele carrière begonnen. Gezien de aanwezigheid van Simon Mignolet, waren ze gedwongen te vertrekken om speeltijd te krijgen.