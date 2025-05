Jacky Mathijssen heeft belangrijke tip voor KRC Genk en coach Thorsten Fink: "Hoogst ongelukkig"

KRC Genk heeft zijn lot niet meer in eigen handen. Een derde plaats lijkt het meest realistische na de nieuwe nederlaag tegen Union SG, al leek coach Thorsten Fink het al eerder opgegeven te hebben.

KRC Genk begon als comfortabele leider aan de Champions' Play-offs. De Limburgers hadden een mooie voorsprong op de rest, maar toen was het money time en liep plots alles mis.

Ze pakten 1 op 15 en zo lijkt de titel plots heel ver weg. Ze hebben het niet meer in eigen handen, maar coach Thorsten Fink had het al eerder opgegeven. Dat viel althans af te leiden uit het persmoment na de wedstrijd tegen Antwerp.

Jacky Mathijssen vond dat maar speciaal. "Zijn ploeg was te jong, kon de druk niet aan en dat was zijn verantwoordelijkheid. Ik vond dat een vreemde manier van communiceren, zeker omdat Genk zijn lot toen nog in eigen handen had", zei hij bij Het Belang van Limburg.

"De titel had hij dus al opgegeven maar voor de match op Union hoorde ik Fink ook nog eens zeggen dat zijn ploeg niets meer te verliezen had. En de tweede plaats en het ticket voor de voorronde van de Champions League dan? Ook dat vond ik een hoogst ongelukkige manier van communiceren."

"Pas op, ik weet hoe moeilijk het is om als coach telkens weer het juiste verhaal over te brengen op de buitenwereld. Maar misschien moet Genk in het vervolg toch een beroep doen op een spindoctor à la Noël Slangen om dit iets handiger aan te pakken", besluit Mathijssen duidelijk.